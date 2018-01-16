В Госдуму внесен проект о предоставлении заемщику выбора между типом ежемесячного платежа

В Госдуму поступил проект об изменении правил погашения кредитов. Депутат от "Единой России" Андрей Барышев предложил обязать кредитные организации предоставлять выбор заемщику между разными видами ежемесячного платежа, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки в Гражданский кодекс предлагают заемщику самому выбрать аннуитетный либо дифференцированный ежемесячный платеж. Аннуитетный платеж, напомним, - это равный по сумме вид ежемесячного платежа, который включает в себя сумму начисленных процентов за кредит и сумму основного долга. Дифференцированный платеж - это вид ежемесячного платежа, который включает в себя сумму основного долга, выплачиваемого равными долями и проценты, начисляются на остаток основного долга.

Сейчас большинство банков применяет аннуитентный платеж. Погашение задолженности через него удобнее (все платежи равны), но переплата значительно больше, отмечает депутат.

"Одним из самых сильных недостатков аннуитетных платежей не очевиден при оформлении кредита, но проявляется при не возможности заемщика погашать кредитные обязательства после нескольких лет погашения долга", - говорится в пояснительной записке.

В практике часто встречаются случае, когда заемщик оплачивает первоначальный взнос, производит погашение несколько лет, а по суду, с учетом начисленных процентов и пени его долг больше чем, сумму которую он получил от кредитора. Подобная ситуация вызывает раздражение у заемщиков, которые называют основной причиной возникновения подобной ситуации, как отсутствие право выбора вида ежемесячного платежа.