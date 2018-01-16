Тюменский губернатор предпочел совещание с главами городов и районов Гайдаровскому форуму

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев не поехал в Москву на Гайдаровский форум. Вместо этого он проводит совещание с главами городов и районов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Планировалось, что в 10.00 губернатор примет участие в открытом диалоге на тему: "Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления", в 12.00 присоединится к пленарной дискуссии "Цели и ценности".

"Планы губернатора изменились. Он остался в области и сейчас проводит видеоконференцию, совещание с главами районов и городов. Были выбраны немного другие приоритеты. Рабочий график изменился и не позволил губернатору поехать на форум", - сообщили в ведомстве.

По неофициальной информации, отмена поездки связана с подготовкой к президиуму Госсовета. В пресс-службе комментировать эти сведения отказались. Напомним, губернатор возглавляет рабочую группу по реализации экономического потенциала субъектов РФ, многие предложения которой противоречат подходам нынешнего финансово-экономического блока Правительства.

Добавим, что в работе Гайдаровского форума участвует губернатор Югры Наталья Комарова. Она выступила против передачи части полномочий субъектов на федеральный уровень. Вопрос обсуждался на Гайдаровском форуме в разрезе дискуссии об эффективности государственного управления. Вместе с тем губернатор Югры отметила, что для повышения эффективности следует изменить подход к формированию госпрограмм.

Также в работе форума должна была принять участие министр образования Ольга Васильева, однако она вылетела в Пермь для выяснения причин инцидента в школе №127.