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Новости
16.01.2018 12:15 Мск (14:15 Екб)
экономика | В России
Голикова предложила объединить Пенсионный фонд с фондами страхования
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Татьяна Голикова (2013) | Фото:Накануне.RU

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова предложила объединить Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в единый государственный внебюджетный фонд. Об этом Голикова заявила, выступая на Гайдаровском форуме.
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По ее словам, поводом для соответствующей инициативы стали большие расходы на содержание внебюджетных фондов. "162,8 тыс. человек работают в государственных внебюджетных фондах. Сегодня расходы на их содержание составляют 143,8 млрд руб. И эти 143,8 млрд руб. полностью обеспечиваются за счет тех страховых взносов, которые собираются в бюджеты этих государственных внебюджетных фондов, как налоги на фонд оплаты труда", - сказала Голикова.

Такая реформа должна "исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми этими тремя государственными внебюджетными фондами", подчеркнула глава СП.

"По опыту большинства аналогичных институтов, объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а публичной собственности. Почему в публичной собственности? Потому что часть бюджета этого фонда, а именно страховые взносы, администрирует федеральная налоговая служба и она таковым администратором остается", - указала Голикова.

Напомним, в январе стало известно, что у россиян возникли проблемы при получении пенсии. Основные причины отказа Пенсионного фонда - нехватка трудового стажа или пенсионных баллов.

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16.01.2018 12:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:15 Екб


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Голикова предложила объединить Пенсионный фонд с фондами страхования
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