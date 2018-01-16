МОК рассмотрит вопрос об использовании российскими спортсменами символики СССР на Олимпийских играх-2018

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета будет рассматривать вопрос об использовании российскими спортсменами символики СССР на зимних Олимпийских играх 2018 года.

Напомним, что МОК запретил россиянам выступать под национальными флагами и в форме национальной сборной из-за обвинений в наличии государственной программы сокрытия допинга. Недавно поступило предложение сделать на форме российских олимпийцев на Играх-2018 надпись "СССР".

"Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", - цитирует Р-Спорт пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Напомним, производители одежды для олимпийцев разработали российским спортсменам форму, на которой отсутствуют российский триколор и герб, а вместо этого поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia, олимпийский атлет из России). МОК уже утвердил эскиз данной формы.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.