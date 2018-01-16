Министр экологии Челябинской области Гладкова уходит в отставку

Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление на увольнение. Эту информацию Накануне.RU подтвердил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

"Ирина Александровна написала заявление на имя губернатора [на увольнение] по собственному желанию. Борис Александрович рассмотрит его в ближайшее время. Если заявление будет удовлетворено, состоится назначение исполняющего обязанности министра", - подчеркнул он.

Напомним, в конце декабря на пресс-конференции Ирина Гладкова прокомментировала слухи о своей отставке. "Я пока работаю. Кадровые решения принимает руководитель", - подчеркнула она.

Уволить Ирину Гладкову губернатору Борису Дубровскому в ноябре предложили активисты движения "Стоп-ГОК".