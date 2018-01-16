На Гайдаровском форуме предложили поднять зарплату губернатора Югры. "Есть федеральная поддержка"

На заседании Гайдаровского форума прозвучало предложение поднять зарплату губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, сравнив консолидированные бюджеты Югры и Тюменской области, а также зарплаты руководителей регионов, пришел к выводу о несправедливости размеров оклада.

Сегодня Наталья Комарова работает на форуме, она уже выступила на открытом диалоге "Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления", где обсуждалась трехуровневая система управления и реформа полномочий. В завершение дискуссии Макаров задал вопрос о зарплатах губернаторов регионов - соседей:

"Консолидированный бюджет Югры 204 млрд руб., у ваших соседей в Тюменской области 160 млрд руб. Но у вас зарплата в 4,5 раза меньше, чем у губернатора Тюменской области. А кто этот вопрос должен решать?".

Наталья Комарова шутку поддержала, заявив, что такая разница не является справедливой: "По законодательству РФ это компетенция региональных органов власти. Поэтому мы подумаем. Я передам коллегам, что есть федеральная поддержка на этот счет".

Напомним, что по данным деклараций губернатор Югры Наталья Комарова в 2016 г. получила доход в размере 2,6 млн руб., глава Тюменской области Владимир Якушев - 11,1 млн руб., губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин - 18,7 млн руб.