На фоне недовольства штаба Путина курганский губернатор закрывается от СМИ

Пресс-служба губернатора Курганской области Алексея Кокорина закрывается от СМИ. Глава Зауралья встретится с прессой на базе отдыха "Лесники" 18 января в 16.00, однако его пресс-служба решила пригласить на мероприятие только приближенные СМИ, а нежелательным корреспондентам отказать в посещении. В частности, с избирательным подходом столкнулся корреспондент Накануне.RU Михаил Белокрылов.

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В управлении по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской области Накануне.RU сообщили, что Михаил Белокрылов, хоть и не получил приглашение, но может беспрепятственно попасть на брифинг. В свою очередь, заместитель руководителя пресс-службы губернатора региона Вероника Волкова сообщила Накануне.RU, что в ситуации надо разобраться и попросила через некоторое время вновь связаться с управлением по печати, СМИ и архивному делу Зауралья. В итоге нашему журналисту отказали в посещении брифинга по причине "нехватки мест".

"Его вопросы могли бы освежить разговор, а вот разгневанные молнии о недопуске ой как не к месту в текущий момент", - пишет по этому поводу популярный телеграмм-канал "Курганский Дед".

Момент для администрации губернатора действительно неудачный, явно не в то время и не в том месте она проявляет излишнее усердие. Сегодня выяснилось, что в штабе Владимира Путина забраковали собранные на двух курганских предприятиях подписи в поддержку выдвижения действующего президента на новый срок. Едва ли положительно будут восприняты и такие демарши в отношении СМИ в преддверии марта 2018 года. Кстати, полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских уже указывал Кокорину на необходимость избегать политических спекуляций в преддверии выборов, работать над повышением явки и при этом обеспечивать проведение максимально прозрачной кампании.