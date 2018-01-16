Куйвашев в вопросе лишения мандатов депутатов, скрывших доходы, предложил дождаться решения суда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал дождаться решения суда в вопросе лишения мандатов депутатов, некорректно заполнивших декларации о доходах. Речь об этом зашла сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Одно дело - умышленно скрывать, другое дело - по незнанию, по недопонимаю допустить ошибку. Это такая история...Позиция здесь следующая: прокуратура вправе обратиться в любой другой орган (не только в Антикоррупционный комитет, прим.), в частности, в суд, чтобы узаконить свое решение и поставить все точки над "i". Если дело дошло до судебных разбирательств, мне ничего другого не остается, как дождаться решения суда. Пусть суд установит истинные причины, почему это произошло - по ошибке или специально. Давайте здесь мы будем цивилизованными и принимать решение на сугубо юридических фактах, а не потому что кто-то что-то подумал и сказал", - отметил глава региона.

Напомним, в настоящее время в ситуации с возможным лишением мандатов находятся два депутата ЕГД - Михаил Гаранин и Владимир Смирнов. Оба они предоставили некорректные данные о доходах. Ранее сообщалось, что прокуратура намерена обратиться в суд.