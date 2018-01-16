Зампред Внешэкономбанка спрогнозировал рост ВВП в 2018 году

Зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что в 2018 году ВВП России может повторить темпы роста 2017 года и увеличиться на 1,4-,1,5%. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.

Клепач добавил, что инфляция в России в 2018 году может составить примерно 2,5%.

Между тем, Минэкономразвития России ожидает, что ВВП вырастет на 2%, а инфляция будет ниже 4%.

В 2017 году экономика страны выросла на 1,4–1,8%, сообщало ранее Минэкономразвития со ссылкой на предварительные данные Росстата. Это ниже официального прогноза Минфина, которое ожидало в 2017 году рост на уровне около 2%.

Инфляция в минувшем году опустилась до минимального в истории страны уровня 2,5%.