У Павла Грудинина в Пермском крае будет пять доверенных лиц на президентских выборах

В Пермском крае у кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина будет пять доверенных лиц. Об этом Накануне.RU сообщила исполняющий обязанности первого секретаря крайкома КПРФ Ксения Айтакова.

"Три доверенных лица от кандидата. И два уполномоченных: одно уполномоченное лицо от кандидата и одно от партии. От партии уполномоченным лицом будет секретарь по организационно-партийной работе Владимир Пискунов, от кандидата - секретарь крайкома по протестному движению Виталий Моренко. И доверенные лица: член бюро крайкома Николай Волошин, первый секретарь райкома Индустриального района Елена Сушинцева, член бюро крайкома Владимир Гребенюк", - сообщила Ксения Айтакова.

Доверенные лица будут проводить агитационную разъяснительную работу, следить за ходом голосования.