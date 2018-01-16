В Надыме во время подготовки крещенской купели утонул трактор

В Надыме падением в воду трактора закончилась попытка создания крещенской купели, передает корреспондент Накануне.RU.

"В обед 15 января утонул трактор, расчищавший место для будущей купели. Где теперь пройдет Крещение? Как идет подготовка к 19 января?", - написали в одной из групп в соцсети очевидцы.

В пресс-службе окружного ГУ МЧС Накануне.RU рассказали, что трактор практически сразу вытащили из воды, водитель не пострадал.

"15 января расчищали площадку в районе купели. Трактор был в 25-30 м от нее. Поскольку у нас сейчас тепло в округе, пошла трещина. Водитель тут же вышел. Трактор начали тащить тросом, он стал тонуть. В итоге его вытащили", - уточнили спасатели.