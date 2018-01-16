Полиция Нижних Серег задержала гражданина, подозреваемого в убийстве сохатого

Сотрудники полиции Нижних Серег задержали браконьера, который 1 января текущего года не поленился пойти в лес, чтобы убить лося без лицензии. В отношении любителя лосятины органы внутренних дел возбудили уголовное дело, сообщил Накануне.RU об этом рассказал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

По его данным, тревожное сообщение о незаконной охоте в 2 км от поселка Атиг поступило в дежурную часть территориального ОВД из регионального подразделения государственного надзора, охраны и использования животного мира.

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа полиции. Сыщики разделились на две группы, чтобы действовать наверняка и не упустить браконьера. Часть отправилась в лес, а другие устроили засаду возле его автомашины.

"Услышав шум двигателя приближающегося снегохода, охотник бросил тушу, сани, лопату, топор, и пытался ретироваться, но сделать это ему не позволили. Браконьером оказался местный житель 1980 года рождения, ранее не судимый, разнорабочий животноводческой фермы. Мужчина имеет охотничий билет и официально зарегистрированный ИЖ-58 16 калибра. Задержанный при допросе пояснил, что в то утро он намеревался преподнести своей семье на Новый год подарок в виде большого количества свежего мяса. Ущерб, причиненный действиями подозреваемого государству, составил более 120 тысяч рублей", - отметил полковник Горелых.

Статья 258 УК Российской Федерации- незаконная охота - предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или исправительные работы на срок до двух лет.