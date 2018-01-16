В Афинах полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ

Правоохранительные органы Греции применили слезоточивый газ против демонстрантов, устроивших акции протеста в Афинах возле парламента.

Собравшиеся стали бросать в полицейских камни, осколки мрамора и коктейли Молотова. В ответ на действия демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как сообщает афинское агентство новостей АМНА, в беспорядках участвовали около 300 анархистов, не имеющих отношения к официально заявленным демонстрациям.

Причиной недовольства греков стало решение властей пойти на новые экономические уступки для получения финансовой помощи группы международных кредиторов. Как пишут "Известия", новый пакет экономических реформ предполагает ужесточение условий для проведения забастовок и сокращает социальные выплаты в стране.

Напомним, на фоне массовых протестов Ростуризм предупредил россиян о проведении протестных акций в Греции.