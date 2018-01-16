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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
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от издателя  |  комментариев: 85


Гоша Рубчинский в "Ельцин-центре" – элитарный показ мод или дремучий провинциализм? На мероприятие собрался столичный бомонд, а вот местную элитку не пустили, предложив наблюдать за моделями лишь через трансляцию плохого качества. На что те, конечно, обиделись. Впрочем, как пишут СМИ, сам показ был и без того необычным – бритые модели сталкивались локтями, игнорировали подиум, а в конце пели "Прощай, Америка".
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16.01.2018 11:47 Мск (13:47 Екб)
происшествия | За рубежом
В Афинах полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ
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Греция столкновения беспорядки (2010) | Фото: rbc.ru

Правоохранительные органы Греции применили слезоточивый газ против демонстрантов, устроивших акции протеста в Афинах возле парламента. 

Собравшиеся стали бросать в полицейских камни, осколки мрамора и коктейли Молотова. В ответ на действия демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как сообщает афинское агентство новостей АМНА, в беспорядках участвовали около 300 анархистов, не имеющих отношения к официально заявленным демонстрациям.

Причиной недовольства греков стало решение властей пойти на новые экономические уступки для получения финансовой помощи группы международных кредиторов. Как пишут "Известия", новый пакет экономических реформ предполагает ужесточение условий для проведения забастовок и сокращает социальные выплаты в стране.

Напомним, на фоне массовых протестов Ростуризм предупредил россиян о проведении протестных акций в Греции. 

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16.01.2018 11:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:47 Екб


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В Афинах полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ
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