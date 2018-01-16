Жительница Челябинской области обвинила полицейского в причинении травм ее 13-летнему сыну

Жительница Челябинской области обвинила полицейского в причинении травм 13-летнему сыну. По заявлению женщины проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Вечером 10 января в дежурную службу ОВД Кусинского района обратилась местная жительница, которая сообщила о незаконном, по ее мнению, доставлении сотрудником полиции в районный отдел трех 13-летних подростков, среди которых находился ее сын. Подростков доставили в полицию за разрушение ледовой горки.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, изучены записи с камеры видеонаблюдения, опрошены свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в СК.

Проверку по данному инциденту проводит и ГУ МВД Росси по Челябинской области. Как ранее сообщала пресс-служба ведомства, подростков задержал полицейский, который находился на выходном дне. Он вместе с семьей находился на городской площади, когда увидел, что трое подростков ломали ледовое строение в комплексе снежного городка. Мужчина сделал им замечание, но они не обратили на это внимание.