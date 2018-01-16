"Я рассчитываю на более благоразумный выбор", - Куйвашев о готовности работать с Собчак после президентских выборов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос, готов ли он работать с Ксенией Собчак в случае ее победы на президентских выборах, выразил надежду "на более благоразумный выбор" россиян, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас каждый гражданин имеет право баллотироваться в президенты. Я рассчитываю на более благоразумный выбор наших земляков, уральцев и вообще жителей страны", - сказал глава региона.

В целом же вопрос вызвал у него улыбку и даже рассмешил.

"И вообще, я про выборы ничего не могу сейчас говорить. Не хочу навредить никакому кандидату", - добавил Евгений Куйвашев.