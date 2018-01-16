В Иркутской области уволен учитель, заставлявший старшеклассников применять силу к младшим детям

В Иркутской области уволен школьный учитель, оказывавший различное давление на детей. Педагогом заинтересовалась прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, ранее в отношении учителя Усть-Ордынской СОШ №2 было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации). Поводом стали материалы прокурорской проверки, которая показала, что на протяжении длительного времени педагогом в отношении детей применялось физическое и психологическое давление.

Как выяснили в прокуратуре, делал он это с целью формирования у школьников послушного поведения, при этом, пользуясь своим положением, понуждал старшеклассников применять физическую силу в отношении детей младшего возраста.

В настоящее время преподаватель из школы уволен. Как добавили в надзорном ведомстве, уголовное преследование в отношении него прекращено за примирением.