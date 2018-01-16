Евгений Куйвашев заявил, что не будет против, если в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле отменят прямые выборы мэров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не будет против, если в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле отменят прямые выборы мэра. Однако, по его словам, окончательное решение должны принимать депутаты. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Решать будут депутаты тех муниципалитетов, которые вы назвали (Екатеринбург и Нижний Тагил, прим.). Как депутаты решат, ту сторону и поддержим", - сказал губернатор, отвечая на соответствующий вопрос.

"Если депутаты примут такое решение, я против не буду", - добавил он.

Евгений Куйвашев также рассказал, что неоднократно встречался с депутатами и главами муниципалитетов, перешедших на "советскую систему" выборов главы - по конкурсу.

"Подотчетность мэра представительному органу местного самоуправления стала гораздо больше. Сегодня есть реальный рычаг влияния у муниципальных депутатов. Везде, где мэры избраны по конкурсу, отсутствует жесткий конфликт между исполнительным и представительным органами. Это очень важно и благотворно влияет на развитие муниципалитетов", - пояснил Куйвашев.

Напомним, в Свердловской области "советская система" выборов глав введена во всех муниципалитетах, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила.