Украина уже исчерпала квоты на поставку в ЕС пшеницы, кукурузы, меда и соков

К 5 января Украина полностью выбрала квоты на беспошлинный экспорт пшеницы и кукурузы в страны ЕС в 2018 году (1 млн 35 тыс. тонн и 1 млн 125 тыс. тонн соответственно). Информацию об этом сообщает компания "УкрАгроКонсалт".

Квоты на мед, яблочный и виноградный соки Украины исчерпала к 10 января. Это означает, что дальнейшую поставку этих товаров в ЕС Украина будет вести на общих основаниях.

"На календаре - 11 января, а 100% экспортной квоты на поставку меда в ЕС уже выбрано, даже с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен", - написал в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, который посчитал это хорошим знаком для отрасли.

Министерство экономического развития и торговли Украины заявило 10 января, что "уже в ближайшем будущем готово вести диалог с европейскими партнерами для получения дополнительных преференций для украинских производителей". Однако готов ли ЕС? В октябре новые "преференции" вступили в силу, но на результат это не повлияло. Годовые квоты на основные продукты экспорта Украина выбирает за несколько недель.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июне 2017 года ЕС в 15 раз сократил квоты для Украины на поставку пшеницы.