Пострадавшая в пермской школе учитель пришла в себя, но остается на искусственной вентиляции легких

Жертва бойни в пермской школе - учитель пришла в себя, но остается в тяжелом состоянии, рассказала Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.

При этом пострадавшая реагирует на просьбы, но не разговаривает.

"Она все понимает, реагирует на просьбы, но не может разговаривать, поскольку находится на искусственной вентиляции легких", - приводит слова главврача пермской горбольницы №4 Андрея Ронзина РИА Новости.

Напомним, трагедия случилась утром 15 января. Пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Один из зачинщиков поножовщины состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также известно, что один из устроивших драку ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере.