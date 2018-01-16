Куйвашева попросили вернуть храм Святой Екатерины на воду - на Шарташ

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в рамках сегодняшней пресс-конференции спросили, не стоит ли перенести место строительства храма Святой Екатерины с Октябрьской площади - вновь на воду, но на Шарташ. По словам главы региона, он "готов пообсуждать", передает корреспондент Накануне.RU.

"В настоящее время ведутся проработки архитектурной концепции размещения храма у воды. Как будут готовы проработки - готов пообсуждать. Вынесем на общественное обсуждение. Будет непростой процесс обсуждения, а потом принятия решения", - сказал глава региона.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой перенести место строительства храма святой Екатерины с акватории городского пруда, против которого выступали горожане, депутаты и профессиональное сообщество, на площадку перед Театром драмы. Такое решение устроило всех. В Екатеринбургской епархии новое место строительства храма назвали "отличным".

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области уже разрешило обществу "Храм Святой Екатерины" приступить к разработке проекта планировки и проекта межевания территории для строительства.

Инвесторами строительства являются УГМК и РМК.