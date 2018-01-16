После ЧП в школах Перми начались масштабные межведомственные проверки

В школах Перми с сегодняшнего дня по поручению губернатора Максима Решетникова проводятся межведомственные проверки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Комиссия, в состав которой входят представители МЧС, Росгвардии, МВД, краевого министерства образования, городского департамента образования, проверяет в школах целостность ограждений по периметру, исправность кнопки экстренного вызова, системы видеонаблюдения, наличие и использование турникетов, сопутствующую документацию об обеспечении мер безопасности, паспорта безопасности, а также исполнение договорных отношений с частными охранными предприятиями. Также будут проверены запасные входы и выходы, пути эвакуации, работа автоматических систем противопожарной защиты, регулярность инструктирования охранников, вахтеров, дежурных администраторов, использование электронных карт школьника на входе в учреждение, наличие памяток и инструкций для охранников по действиям, в случае отсутствия у ребенка электронный карты. Отдельно будет проверяться качество ведения индивидуальных программ реабилитации детей, состоящих в группе риска и находящихся в социально опасном положении. Педагогам советуют усилить работу с родителями учащихся.

В ближайшее время во всех школах пройдут родительские собрания.

Напомним, трагедия случилась утром 15 января. Пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Один из зачинщиков поножовщины состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также известно, что один из устроивших драку ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере. Учительница по-прежнему находится в реанимации в городской клинической больнице №4. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, однако, отмечают положительную динамику. Кроме нее в больнице №4 находятся двое школьников. Их состояние на 8.00 16 января врачи оценивают как средней тяжести.