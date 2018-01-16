Куйвашеву пожаловались на "Уральские авиалинии". "Я обязательно разберусь"

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались на работу авиакомпании "Уральские авиалинии". Это произошло на сегодняшней пресс-конференции. Глава региона обещал разобраться, но заявил, что "в целом уральцев поддерживает", передает корреспондент Накануне.RU.

"Я обязательно разберусь. Сбои бывают в работе разных компаний. Я иной раз готов поругаться, очень хочется. Если говорить об "Уральских авиалиниях", то это самая развивающаяся авиакомпания нашей страны, - об этом говорят данные статистики, новые авиалайнеры, ресурсная база, конкурентность в аэропорту в части ТЗК и т.д. У нас лучший региональный аэропорт в стране. Это во многом благодаря тому, что мы имеем головного перевозчика. Огрехи бывают в работе любых авиакомпаний. Я не только в Москву езжу, но и за границу. Поверьте мне, наши уральцы на голову выше многих европейских авиакомпаний", - сказал Евгений Куйвашев.

При этом, он подчеркнул, что "если есть проблемы - надо решать": "Я не отказываюсь. В целом я поддерживаю наших уральцев, "Уральские авиалинии", и буду поддерживать. Это один из флагманов развития авиаперевозок в России. Руководство авиакомпании - очень адекватные, вменяемые люди. Я уверен, они решат [проблемы]".

Напомним, ранее "Уральские авиалинии" неоднократно задерживали рейсы из екатеринбургского "Кольцово". При этом, задержки составляли и довольно продолжительное время. Кроме того, ряд пассажиров жаловались на состояние авиалайнеров.