В крымском парламенте ответили Собчак на слова о "неполноценности" жителей полуострова

В крымском парламенте ответили на заявление телеведущей Ксении Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, о "неполноценности" жителей полуострова.

Собчак аргументировала свои слова, в частности, тем, что в Крыму не будут проходить игры чемпионата мира по футболу. По ее мнению, такое решение приняли, поскольку "туда никто не приедет".

"Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого", - заявил Собчак.

Глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков напомним, что города, которые будут принимать матчи, были определены задолго до того, как Крым стал снова частью российского государства. "Ксения в последнее время любит смешить. Подобные заявления неуместны и делаются из-за незнания ситуации", - цитирует его РИА Новости.

Бобков отметил, что крымчане не останутся за пределами чемпионата мира: в Крыму организуют как минимум две фан-зоны, где любители спорта смогут посмотреть матчи.

Напомним, ранее телеведущая заявляла, что считает Крым украинской территорией. Также она призналась, что "не будет агитировать в Крыму".