В Екатеринбурге судебный пристав-исполнитель обвиняется в мошенничестве

В Екатеринбурге 28-летний судебный пристав-исполнитель обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, в июне 2017 года обвиняемый воспользовался своим должностным положением, подготовил поддельные документы, а после перевел деньги с расчетного счета районного отдела судебных приставов на счет физического лица 800 тыс.руб.

"В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществляющими оперативное сопровождение по данному уголовному делу, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - пояснили в ведомстве.

Борьба с коррупцией и злоупотреблением служебным положением в своих рядах является одним из приоритетных направлений работы ФССП. УФССП России по Свердловской области призывает граждан сообщать информацию обо всех фактах противоправных действий со стороны судебных приставов по телефону доверия: 7 (343) 286-06-53.