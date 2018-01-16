КСП Челябинской области провела анализ эффективности использования бюджетных средств, направленных на поддержку сельскохозтоваропроизводителей в 2014-2016 годах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

За этот период объём поддержки регионального АПК составил 13,4 млрд руб., в том числе 3,3 млрд руб. (25,6% средств) выплачено из областного бюджета.

В отчете председателя КСП области Алексея Лошкина отмечается, что доля государственной поддержки сельского хозяйства в общих расходах консолидированного бюджета Челябинской области занимает ведущее место из шести регионов УрФО. В результате южноуральский агропромышленный комплекс лидирует в своём округе по производству мяса всех видов, свинины и птицы, куриных яиц.

Было реализовано 16 крупных инвестиционных проектов. С 2015 года из областного бюджета выделяются средства на техническое переоснащение сельского хозяйства. В результате урожай зерновых и зернобобовых культур в Челябинской области вырос за контрольный период в 1,7 раза – с 808 тыс. тонн до 1 млн. 947 тыс. тонн, площадь тепличных комплексов увеличилась на 13,7 га, сбор тепличных овощей – на 27%. В животноводстве почти в полтора раза выросло поголовье свиней, производство скота и птицы – на 10,3%, производство яиц – на 8,6%.

Рост показателей достигнут и в 2017 году. Так, производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах увеличилось на 12 тыс. тонн, производство свинины – на 7 тыс. тонн, производство яиц – на 5,4%.

Как отметил губернатор Борис Дубровский, развитие АПК стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу. "Ежегодно господдержка сельскохозяйственного производства, социальных программ села увеличивается. Эта работа будет продолжена в будущем", - подчеркнул он.