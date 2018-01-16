Куйвашев в ответ на вопрос о сносе памятника Ленину - решать должны люди

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на сегодняшней пресс-конференции спросили представители издания "Знак.ком" - не пора ли снести памятник Ленину в Екатеринбурге и "избавиться от символов большевизма". По словам главы региона, решать такие вопросы должны люди, передает корреспондент Накануне.RU.

"Решение о сносе, переносе, перезахоронении, переименовании должны принимать люди через все имеющиеся инструменты", - сказал Евгений Куйвашев.

При этом, он пояснил, что это его мнение "как губернатора".

"Если как человек...если я утром проснусь и памятника Ленину не будет - я не расстроюсь", - сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее с предложением снести памятник Ленину выступал мэр города Евгений Ройзман.