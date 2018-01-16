"Наша тема и наше продвижение сегодня одно из наиболее привлекательных", - Куйвашев о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что заявка Среднего Урала в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025 сегодня одна из наиболее привлекательных среди других заявок. Об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рецептов по продвижению заявки - нет. Каждый конкурент по своему уникален и силен. Мы говорим сейчас и о Баку, и о Париже, и об Осаке. Все продвигают свою заявку. Мы сделали выводы после прошлой кампании. Там был ряд положительных моментов. Мы лишь в финале уступили Дубаю. В этот раз мы сделали коррективы, нам удалось понять, какой опыт и мероприятия оказали положительное влияние на продвижение прошлой заявки и сделали упор на реализацию подобных мероприятий. Я должен сказать, что совершенно по-другому сегодня работает Министерство промышленности и торговли РФ. Мы, как одна сплоченная команда, продвигаем Екатеринбург. К этой заявке все относятся серьезно. Ее активно продвигает и глава государства, и председатель Правительства. Уверен, что тема нашей заявочной кампании сегодня достаточно полно раскрывается при презентациях нашего региона, мы владеем рядом серьезных компетенция по теме нашей заявки. Я уверен, что наша тема и наше продвижение сегодня одно из наиболее привлекательных", - рассказал глава региона.

Евгений Куйвашев также уточнил, что в апреле в Екатеринбурге ждут визит официальной делегации Международного Бюро Выставок.

"Мы в полной мере раскроем и покажем, где будет располагаться ЭКСПО-парк с концептуальным размещением объектов, их архитектурными особенностями, инфраструктуру", - сказал губернатор.