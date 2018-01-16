"Наша тема и наше продвижение сегодня одно из наиболее привлекательных", - Куйвашев о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

в этот день
16.01.18
13:53
В Екб.15:53
"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки
"За жестокое обращение с животными дают больше, чем за смерть в ДТП 10 юных спортсменов"
"Никакой драки не было, целью были дети", - мать ученицы пермской школы
Главное
Путину пообещали рост ВВП в 2018 году в 2,5%

Тема дня
"Святые мощи Ленина". Перед выборами Путин решил вспомнить о "примирении" Владимир Путин, рассуждая перед камерами журналистов на съемках фильма про Валаам, позволил себе высказать мнение, что хранение святых мощей и существование Мавзолея с Лениным – вещи одного порядка, да и в целом коммунисты руководствовались библейскими истинами.
15.01.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


Гоша Рубчинский в "Ельцин-центре" – элитарный показ мод или дремучий провинциализм? На мероприятие собрался столичный бомонд, а вот местную элитку не пустили, предложив наблюдать за моделями лишь через трансляцию плохого качества. На что те, конечно, обиделись. Впрочем, как пишут СМИ, сам показ был и без того необычным – бритые модели сталкивались локтями, игнорировали подиум, а в конце пели "Прощай, Америка".
16.01.2018
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Голосование
По-Вашему, что послужило причиной резни в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал о резне


Результаты 96

"Наша тема и наше продвижение сегодня одно из наиболее привлекательных", - Куйвашев о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

пресс-конференция, Куйвашев (2018) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что заявка Среднего Урала в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025 сегодня одна из наиболее привлекательных среди других заявок. Об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рецептов по продвижению заявки - нет. Каждый конкурент по своему уникален и силен. Мы говорим сейчас и о Баку, и о Париже, и об Осаке. Все продвигают свою заявку. Мы сделали выводы после прошлой кампании. Там был ряд положительных моментов. Мы лишь в финале уступили Дубаю. В этот раз мы сделали коррективы, нам удалось понять, какой опыт и мероприятия оказали положительное влияние на продвижение прошлой заявки и сделали упор на реализацию подобных мероприятий. Я должен сказать, что совершенно по-другому сегодня работает Министерство промышленности и торговли РФ. Мы, как одна сплоченная команда, продвигаем Екатеринбург. К этой заявке все относятся серьезно. Ее активно продвигает и глава государства, и председатель Правительства. Уверен, что тема нашей заявочной кампании сегодня достаточно полно раскрывается при презентациях нашего региона, мы владеем рядом серьезных компетенция по теме нашей заявки. Я уверен, что наша тема и наше продвижение сегодня одно из наиболее привлекательных", - рассказал глава региона.

Евгений Куйвашев также уточнил, что в апреле в Екатеринбурге ждут визит официальной делегации Международного Бюро Выставок.

"Мы в полной мере раскроем и покажем, где будет располагаться ЭКСПО-парк с концептуальным размещением объектов, их архитектурными особенностями, инфраструктуру", - сказал губернатор.

Другие новости по темам: Евгений Куйвашев, ЭКСПО-2025, заявка, продвижение
16.01.2018 10:34 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.12.2017 08:33 Мск
В Екатеринбурге открылось представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025

Ранее 21.12.2017 11:44 Мск
"Я уже зачехлился!" - Куйвашев разыграет десять фирменных чехлов для iPhone с символикой ЭКСПО-2025 и своим автографом

Ранее 18.12.2017 16:21 Мск
Губернатор Куйвашев и рэпер Мот откроют в Екатеринбурге представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025

Ранее 18.12.2017 10:41 Мск
"В моих встречах с министрами любой страны этот сюжет является обязательной темой", - Лавров о продвижении заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 05.12.2017 09:45 Мск
Куйвашев заявил, что "Город будущего", который планируют построить к ЭКСПО-2025, появится в любом случае

Ранее 02.12.2017 11:35 Мск
Россияне запустили в соцсети флешмоб #ЯЗаЭКСПО

Ранее 30.11.2017 07:58 Мск
Pikachu и Hello Kitty, - Япония определилась с талисманами заявки на Экспо-2025 в Осаке

Ранее 27.11.2017 14:04 Мск
Футболисты "Урала" поддержали Екатеринбург в борьбе за ЭКСПО-2025

Ранее 16.11.2017 15:44 Мск
В Париже открылось представительство по продвижению Екатеринбурга в конкурсе за право проведения ЭКСПО-2025

Ранее 16.11.2017 07:44 Мск
В Париже открывается офис по продвижению Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025

Ранее 15.11.2017 15:43 Мск
В Париже представили видеоролик, раскрывающий тему заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Ранее 13.11.2017 10:49 Мск
Мантуров, Куйвашев и Якоб едут в Париж: презентовать российскую заявку на ЭКСПО-2025

Ранее 13.11.2017 09:04 Мск
Общественники Киргизии поддержат заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 10.11.2017 16:08 Мск
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже представит российская балерина Илзе Лиепа

Ранее 10.11.2017 07:51 Мск
В случае, если Екатеринбург выиграет ЭКСПО-2025, в столице Среднего Урала появится вторая ветка метро

Ранее 09.11.2017 16:00 Мск
Как будет выглядеть ЭКСПО-парк, какие инвестиции ждут Екатеринбург и сколько будет стоить билет на выставку

Ранее 08.11.2017 11:22 Мск
Куйвашев: К ЭКСПО-парку можно пустить метро или скоростной трамвай

Ранее 18.10.2017 10:31 Мск
"Это реально!" - Екатеринбург ждет вторая ветка метро. В случае, если ЭКСПО-2025 пройдет в столице Среднего Урала

Ранее 22.09.2017 09:28 Мск
Куйвашев в Париже встретился с торгпредом РФ и советником по экономике и межрегиональным связям посольства России

Ранее 21.09.2017 15:30 Мск
Евгений Куйвашев в Париже передал в Международное бюро выставок заявочное досье Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Ранее 21.09.2017 08:23 Мск
Куйвашев улетел в Париж продвигать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 08.09.2017 13:04 Мск
Главой комитета ЭКСПО-2025, который займется продвижением Екатеринбурга, станет экс-зампред правления Сбербанка

Ранее 07.09.2017 07:41 Мск
Отвечать за продвижение заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 будет Аркадий Дворкович

Ранее 23.08.2017 09:19 Мск
Якоб в Астане представил заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 21.08.2017 16:02 Мск
Презентовать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 будет Якоб: он уже улетел в Астану

Ранее 15.08.2017 08:06 Мск
Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 17.07.2017 08:45 Мск
Путин по предложению Куйвашева подключил МИД к заявочной кампании Екатеринбурга на "Экспо-2025"








Добавить комментарий:

"Наша тема и наше продвижение сегодня одно из наиболее привлекательных", - Куйвашев о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+