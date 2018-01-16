Куйвашев: глава свердловского минэкономики будет назначен на следующей неделе

Министр экономики Свердловской области будет назначен на следующей неделе. Об этом в рамках своей пресс-конференции сообщил губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас заканчиваются формальные процедуры. На следующей неделе будет подготовлен соответствующий указ о назначении министра", - сказал глава региона.

Напомним, в конце прошлого года прошел конкурс на данную должность. Наиболее вероятным кандидатом ранее называли главу екатеринбургского МУП "Водоканал" Александра Ковальчика.

Также в рамках пресс-конференции Евгений Куйвашев прокомментировал назначение нового министра здравоохранения региона - Андрея Цветкова и переход экс-министра Игоря Трофимова на должность главврача ОКБ №1.

"Объясняется это одним - ротация кадров. Игорь Трофимов - хороший специалист. Он назначен на ответственный пост в ОКБ №1. Там не менее сложная и важная работа. Это вопрос перемещения, улучшения качества работы всего нашего медицинского блока, в том числе, через ротацию кадров. Это очень важно и нужно", - отметил губернатор.