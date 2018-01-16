Американский генерал почувствовал себя некомфортно из-за модернизации российской армии

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия за последние 10 лет модернизировала все составляющие вооруженных сил.

По его словам, это "вызывает беспокойство". "Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся", - добавил военный.

Ранее Данфорд признал, что США утрачивают военное преимущество в мире перед конкурентами, в частности, Россией и Китаем, передает РИА Новости.

Напомним, в прошлом году армия США выпустила учебное пособие о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как должны ей противостоять вооруженные силы Штатов. Учебник под названием "Российская война нового поколения" был издан еще в декабре 2016 года представляет собой 68-страничную брошюру с графическими материалами и данными о российской военной технике.

Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил, что такого рода учебник ничем не поможет американским солдатам.