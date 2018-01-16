Уголовное дело главы поселения на Южном Урале, обвиняемой в получении взяток, передано в суд

На Южном Урале завершено расследование уголовного дела в отношении Веры Галицковой - главы Баландинского сельского поселения Красноармейского района.

Чиновница обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как считает следствие, в 2016 года обвиняемая получила взятки от местных жителей в общей сумме 220 тыс. рублей за незаконное предоставление 2 земельных участков на территории Баландинского сельского поселения. Также она незаконно предоставила гражданам 4 земельных участка стоимостью более 400 тыс. рублей и покушалась на получение взятки в сумме 500 тыс. рублей за выделение 3 земельных участков.

Кроме того, Галицкова присвоила имущество сельского поселения на сумму более 40 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.