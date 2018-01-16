В Хабаровске пропал второй ребенок за месяц: на этот раз 11-летняя девочка не вернулась из школы

В Хабаровске полицейские ведут розыск школьницы. В правоохранительные органы обратилась мать девочки. Это уже второе исчезновение ребенка за последний месяц: ранее в городе пропал 12-летний мальчик.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Хабаровскому краю, женщина рассказала, что ее 11-летняя дочь не вернулась домой из учебного заведения. Среди возможных причин ухода она назвала ссору, которая произошла между ними накануне. Известно, что на профилактическом учете в полиции ни сама пятиклассница, ни ее семья не состоят.

Сейчас на розыск пропавшей ориентированы наружные наряды полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и оперативный состав УМВД России по Хабаровску. Также подключились волонтеры. Розыск школьницы взял под личный контроль начальник городского МВД Александр Прохорец.

Приметы девочки: на вид 10 лет, рост около 130 см, глаза голубые, волосы светло-русые, прямые. Была одета (как на фото): в шапку белого цвета с белыми бубонами, светло-серый пуховик, розовые рукавицы, коричневые теплые брюки, коричневые сапоги.

"Сотрудники полиции обращаются к гражданам: если Вам известна информация о местонахождении ребенка, сообщите об этом по телефонам: (4212) 70- 39-79 или 02", - добавили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, это не первый случай исчезновения ребенка в Хабаровске за последнее время: 18 декабря прошлого года из поликлиники в Железнодорожном районе ушел 12-летний Дима П. Мальчик был объявлен в розыск, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство".