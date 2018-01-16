Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги 2017 года. О достигнутых показателях глава региона рассказал, отвечая на первый вопрос на своей пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Область по итогам 2017 года сохранила лидерские позиции по макроэкономическим позициям. Сегодня индекс промышленного производства на ноябрь - почти 4% роста. Особенно радует, что в обрабатывающих производствах этот процент гораздо выше. Объем отгруженной продукции составил 11% роста в сравнении с 2016 годом", - отметил Куйвашев.

Губернатор отметил рост всех бюджетных показателей.

"Этот рост во многом опережает общероссийские цифры", - уточнил он.

По словам главы региона, в 2017 году в Свердловской области было реализовано более 20 крупных проектов.

"Конечно же, у нас в заделе ряд других очень важных и нужных проектов. Это "Титановая долина", строительство новых производственных мощностей. Хочу сказать, что неплохо поработали в прошлом году наши аграрии. Урожай был хорошим, удалось реализовать ряд серьезных проектов. Неплохие цифры показывает сегодня надой молока, приросли в птицеводстве. Реализовали крупнейший проект по строительству тепличного хозяйства. Конечно же, продолжали развивать соцсферу: детские сады, школы. Наметили серьезную программу по строительству новых общеобразовательных учреждений. Те планы, которые анонсировали в конце 2017 года обязательно будут реализованы и в 2018 и в 2019 году. Мы неплохо развиваем не только систему образования. Нам предстоит развитие медицинской помощи. Мы находимся по уровню финансирования высокотехнологичной помощи на втором месте по стране, уступаем только Москве. Наша задача - развить систему "первичек", мы приобретаем передвижные ФАПы, в текущем году обязательно обновим парк автомобилей "скорой помощи", - рассказал Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что "неплохих успехов мы добились в спорте". По итогам 2017 года Свердловская область стала самым спортивным регионом страны. Губернатор подчеркнул, что региональные власти продолжат развивать эту сферу, в том числе в рамках подготовки к матчам ЧМ-2018.

"Екатеринбург Арена" сдана, завершены все строительные работы, осталось вокруг стадиона навести косметический порядок", - уточнил он.