Наталья Комарова: "Не нужно трогать систему закрепленных полномочий"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выступила против передачи части полномочий субъектов на федеральный уровень. Вопрос обсуждался на Гайдаровском форуме в разрезе дискуссии об эффективности государственного управления. Вместе с тем губернатор Югры отметила, что для повышения эффективности следует изменить подход к формированию госпрограмм, передает корреспондент Накануне.RU.

На сессии форума "Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления" глава Счетной палаты Татьяна Голикова отметила, что переданные регионам полномочия не в полной мере обеспечиваются финансированием со стороны федерации. В том числе по этой причине субъекты транслируют ряд полномочий в муниципалитеты. Голикова предложила подумать над тем, чтобы забрать часть полномочий.

Против любых манипуляций выступили губернаторы регионов-доноров - президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Югры Наталья Комарова. Главы отметили, что любое такое решение оборачивается изъятием средств из бюджетов наиболее обеспеченных субъектов. По словам Комаровой, у кого бы ни находились средства на исполнение полномочий, их не будет хватать.

"Я "за" реформу и за возможность изменения ответственного, если при этом мы сначала откажемся от целого ряда государственных и муниципальных полномочий. И уже потом разумно закрепим оставшиеся за соответствующими уровнями. А пока одновременно не происходит этих решений, я категорически против реформы. Ничего не произойдет, бюджет один, он известен, его параметры не изменятся", - сказал губернатор.

Наталья Комарова, говоря об эффективности госпрограмм, заявила, что на федеральном уровне их фактически не существует.

"Нет госпрограмм, есть набор мероприятий для того, чтобы построить тот или иной объект. Разве это программное решение? Для того, чтобы посчитать, как это повлияет на интегральные целевые показатели, нужен ум. Ни одной программы для того, чтобы это оценить, у нас нет. Возьмем самую важную программу - капитального ремонта. Там просто адреса домов, где нужно провести капремонт - это государственная программа? Эту систему нужно менять", - сказала губернатор.