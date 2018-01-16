"Поиск инвесторов не прекращался ни на минуту", - Куйвашев рассказал о перспективах строительства метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на пресс-конференции о перспективах строительства метро в Екатеринбурге. По его словам, поиск инвесторов не прекращается ни на минуту, передает корреспондент Накануне.RU.

"Строительство метро очень финансовоемкий проект. Поиск инвесторов не прекращался ни на минуту, мы ведем переговоры с частными инвесторами и рассматриваем различные финансовые модели. Мы вступили в гонку за право проведения ЭКСПО-2025, я не сомневаюсь, что мы победим, мы все в это верим. Безусловно, реализация ЭКСПО даст стимул к строительству метро в Екатеринбурге. Это будет необходимо, в том числе, для качественного и комфортного проведения самого мероприятия", - сказал Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что региональные власти постоянно занимаются формулировкой задач для инвесторов.

"Провели переговоры с рядом российских и зарубежных инвесторов. Наши предложения находятся сегодня в стадии рассмотрения. Когда будут понятны сроки, партнеры, финансовые модели - вы сразу узнаете", - уточнил глава региона.

Также Евгений Куйвашев прокомментировал будущее станции метро "Бажовская". В настоящее время на поверхности над "законсервированной" станцией идет строительство другого объекта.

"Я подчеркиваю, это приличные деньги. Уверен, что метро в Екатеринбурге обязательно будет. Если это будет с ЭКСПО, то будет значительно быстрее. Чтобы привлечь частных инвесторов, должна быть соответствующая экономическая база, платформа. Это все сподвигнет к привлечению новых финансовых ресурсов и моделей, в том числе на условиях ГЧП", - сказал губернатор.