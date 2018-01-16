Продлен арест подозреваемого в мошенничестве бывшего депутата и бизнесмена с Ямала

На два месяца продлен арест бывшего депутата заксобрания Ямала и главы "дочки" "Газпрома" Павла Крюкова, сообщает ТАСС.

Бывший чиновник останется под арестом до 18 марта.

Напомним, народного избранника подозревают в получении взятки, было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 17 ноября 2017 г. в Ноябрьске депутат и глава "Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз" получил через посредника от ямальца, действовавшего в интересах коммерческих организаций, 1 млн руб. За это политик и бизнесмен должен был "работать" в интересах компаний.