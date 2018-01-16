"Это не должно быть административно сверху", - Куйвашев о переименовании улиц в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал переименование улицы Володарского в улицу Богоявленскую в Екатеринбурге, а также возможность переименования самого региона. Заявление глава региона сделал на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"В любом случае, переименовывать улицы или нет, должны решать жители, которые проживают на этих улицах. Должны быть проведены соответствующие процедуры. Я подчеркиваю, это не должно быть административно сверху. Если такая инициатива есть, она должна быть рассмотрена", - отметил губернатор.

"Что касается меня лично, я за то, чтобы справедливость по отношению к историческим личностям и событиям была, и все точки над "i" были расставлены", - добавил глава региона.