В Зауралье сельский чиновник ездил за продуктами на служебном автомобиле

В Мишкинском районе глава сельсовета заплатит штраф за самоуправство.

Чиновник ездил за продуктами в местный супермаркет "Метрополис" на служебной "шестерке", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"Глава сельсовета в выходные дни в утреннее и вечернее время в личных целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, осуществлял поездки на служебном автомобиле "ВАЗ-2106" в супермаркет, расположенный в Мишкино, то есть, использовал в личных целях муниципальное имущество, предназначенное в силу закона для обеспечения деятельности муниципалитета", - отметили в надзорном ведомстве.