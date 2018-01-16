Путин поздравил Ланового с 84-летием, отметив вклад артиста в укрепление патриотических традиций

Президент Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового с Днем рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"С Вашим именем и многолетней творческой деятельностью связаны яркие страницы истории отечественного театра и кинематографа, целое созвездие талантливых, самобытных, незабываемых ролей", - говорится, в частности, в поздравительной телеграмме.

Президент отдельно отметил значимый вклад артиста в укрепление патриотических традиций, "которыми по праву славится наша страна", "в воспитание молодежи на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях".

Сегодня легенде отечественного искусства исполняется 84 года. За 64 года своей творческой деятельности Народный артист и лауреат Ленинской премии сыграл порядка 80 ролей в кино и телеспектаклях, участвовал в более 70-ти радиопостановках, исполнил свыше 60 ролей на сцене театра.