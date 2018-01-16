Вынесут приговор. Гособвинение запросило для Беззуба три года условно

Гособвинение просит назначить экс-главе службы квартальных Орджоникидзевского района Екатеринбурга, члену Общественной палаты города Алексею Беззубу три года условно. Мужчина обвиняется в халатности, ставшей причиной тяжелого травмирования ребенка - на мальчика упали плохо закрепленные футбольные ворота, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в Facebook Беззуб рассказ о ходе процесса и о том, что последнее заседание состоится уже 17 января.

"Позиция прокуратуры следующая: ворота упали вследствие того, что ребенок взялся за верхнюю перекладину и качался на воротах в присутствии родителей", - пишет Беззуб.

По его словам, эксперт не исключил, что травма могла быть получена и рукой и ногой, "но прокуратура трактует так: эксперт не исключил, что травма могла быть получена воротами".

"Просят признать виновным, назначить наказание - три года условно, запрет занимать должности в пределах трех лет и удовлетворить требования потерпевших в пределах разумного", - пояснил экс-глава службы квартальных.

Напомним, Алексей Беззуб предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности, которая, по версии следствия, привела к травмированию ребенка.