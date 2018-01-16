В Пермском крае на выборах президента откроется 35 временных избирательных участков

Во время выборов президента РФ, 18 марта, на территории Пермского края будут работать 35 временных избирательных участков. Они откроются в больницах, СИЗО, на железнодорожном вокзале и в аэропорту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

Решение принято для удобства избирателей, находящихся на лечении или в дороге. Перечень участков сформирован на основании поступивших заявок из муниципальных образований. Также на выборах смогут проголосовать избиратели, которые по каким-то причинам не имеют постоянной прописки. Для этой цели краевой избирком определил 65 ранее созданных постоянных избирательных участков в каждом из районов Пермского края. На них граждане, не имеющие прописки, смогут проголосовать 18 марта, предъявив паспорт и написав соответствующее заявление.

"Принятые решения, прежде всего, предоставляют возможность комфортного участия в выборах различных категорий избирателей. Для обеспечения максимальной открытости голосования и исключения каких-либо недоразумений в составы этих участковых комиссий будут включены представители различных политических партий и общественных объединений. Кроме того, мы предлагаем всем кандидатам, а также Общественной палате Пермского края направить своих наблюдателей на данные участки, чтобы удостовериться в отсутствии на них нарушений и исключить какие-либо провокации", - прокомментировал решение комиссии председатель краевого избиркома Игорь Вагин.