Челябинск посетит заместитель генерального секретаря Международной федерации хоккея на льду

17 января Челябинск посетят заместитель генерального секретаря Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Ханнес Эдерер и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Алексей Киреев.

Визит запланирован в рамках подготовки Челябинской области к предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров, который пройдет с 19 по 29 апреля 2018 года.

Рабочая группа проверит ледовую арену "Трактор" и проведет совещание.

Как уже сообщало Накануне.RU, игры юниорского чемпионата мира по хоккею будут проходить в Челябинске и Магнитогорске. Соперниками юниорской сборной России в группе "B" станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В группе "А" сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии.