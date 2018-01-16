В Подмосковье задержан ополченец из подразделения Стрелкова: суд решил депортировать его из России

В Подмосковье задержан ополченец из Винницы Николай Трегуб. По решению Реутовского городского суда он определен к принудительной депортации из России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил председатель Харьковской областной общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев.

"Все мои аргументы о том, что он служил в подразделении Стрелкова, был ранен и получил контузию, о том, что, согласно международной конвенции, подписанной Россией, его нельзя высылать на территорию, где ему грозит преследование и пытки по политическим мотивам, что он находится в базе "Миротворца", о том, что в канун выборов депортация ополченца, защищавшего жителей Донбасса, на Украину вызовет нежелательный общественный резонанс, на судью не подействовали. Я лишь оказал моральную поддержку Николаю своим присутствием", - пишет Моисеев на своей странице в соцсети.

Он добавил, что в декабре 2017 года написал обращение в адрес президента России по проблеме ополченцев, которым грозит депортация, в том числе и по Николаю Трегубу, однако судья заявила, что "должна руководствоваться законом и что у Николая при себе не было документов, удостоверяющих, что он ополченец".

Моисеев добавил, что пока решение о депортации не вступило в законную силу. По его словам, Трегуб будет подавать апелляцию.