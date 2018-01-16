Путин отметил важность освоения прорывных технологий в приветствии Гайдаровскому форуму

Владимир Путин поприветствовал участников и гостей открывающегося во вторник Гайдаровского форума, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Президент отметил, что решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний и государств сейчас становится способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии.

По словам Путина, такие темы, как образование и подготовка кадров, "цифровизация" всех сфер жизни, внедрение государственных услуг и сервисов, удобных и комфортных для людей и бизнеса, не случайно находятся в центре внимания форума.

Президент выразил надежду, что по всем этим направлениям пройдут содержательные дискуссии, в ходе которых появятся новые оригинальные идеи и нестандартные инициативы, востребованные на практике.

Гайдаровский форум проводится с 2010 года. Дискуссии традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

В этом году тема форума - "Россия и мир: цели и ценности". По словам организаторов, основная повестка мероприятия не будет посвящена экономике.