В больнице Прикамья умер младенец

Возбуждено уголовное дело по факту смерти в "Больнице Коми-Пермяцкого округа" ребенка в возрасте года и десяти месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 31 декабря 2017 г. Мать ребенка из-за того, что у него была высокая температура, вызвала бригаду "скорой помощи". Маленького пермяка госпитализировали в стационар сельской больницы.

После того, как здоровье пациента ухудшилось, его перевезли в "Больницу Коми-Пермяцкого округа". Там ночью 1 января ребенок умер в реанимации, не приходя в сознание. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначена судебно-медицинская экспертиза.