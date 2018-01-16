Импортонезависимость: предприятие УВЗ запустило изготовление деталей, которые ранее закупались на Украине

Каменск-Уральский литейный завод (в составе группы УВЗ входит в госкорпорацию Ростех, прим.) в рамках импортозамещения налаживает изготовление дисков трения к спецтехнике. Ранее эти детали импортировались с Украины. Проект стал частью программы модернизации производственных мощностей КУЛЗ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода".

В рамках программы модернизации на предприятии запущена линия закалки дисков в водородной среде. Раньше такую операцию на КУЛЗе не производили.

Кроме того, в строй введены два новых гидропресса. Они спрессовывают порошкообразную шихту в металлокерамические заготовки для различных деталей. На очереди - установка двух технологически новых линий спекания изделий.

Значительные изменения коснулись и гальванотермического производства. Здесь полностью обновились шахтные и частично - камерные печи, что улучшило качество продукции. Еще одно новшество - вакуумная линия светлой закалки. Она позволяет подвергать обработке практически готовые детали. До недавнего времени на КУЛЗе такой технологии не было.

Несмотря на сложности, сопровождающие процесс модернизации, Каменск-Уральский литейный завод полностью справляется с гособоронзаказом.

"Мы исполнили все основные мероприятия программы модернизации в 2017 году, направленные на создание импортонезависимого производства. Это очень серьезное достижение в реалиях сегодняшней экономики. За год на эти цели инвестировано более 460 млн руб." - подчеркнул генеральный директор КУЛЗа Анатолий Барабанов.