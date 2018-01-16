Турецкая компания заинтересовалась строительством конгресс-холла, аквапарка и метро в Челябинске

Турецкая строительная компания SARIDAGLAR заинтересовались строительством конгресс-холла и метро в Челябинске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе " Уральского Экономического Союза".

Директору SARIDAGLAR Озметину Аидину презентовали проекты строительства конгресс-холла, ВСМ Екатеринбург-Челябинск, а также более 10 частных проектов. Интерес строительная компания проявила к конгресс-холлу. По словам Аидина, здание выглядит так, как будто бы турецкие архитекторы разрабатывали его для возведения в своей стране, а стоимость проекта в 9 млрд рублей он назвал невысокой для такого масштаба.

Также застройщик готов рассмотреть перспективы участия в реализации проектов ВСМ, БризПарк, Мирославль, аквапарк, многофункциональный медицинский центр в Магнитогорске и стадиона "Центральный". Также их заинтересовало строительство челябинского метро.

"Компания готова к длительным инвестпроектам от 10 до 20 лет. Но для этого они хотят взять значимый объект, например, конгресс-холл, и уже на его основе посмотреть, как будет оказываться помощь и содействие на всех уровнях власти. По финансированию инвесторы готовы делать отступные и своеобразные подарки городу и области", - рассказал президент УЭС Олег Витковский.

Планируется, что Челябинск посетить делегация во главе с президентом SARIDAGLAR, архитекторами и финансистами, которые оценят перспективы сотрудничества.

Отметим, что компания SARIDAGLAR является подразделением ENKA, а УЭС ее официальным представителем в регионе.