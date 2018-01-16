Штаб Путина в Екатеринбурге откроется в здании бывшего завода по обработке цветных металлов

Штаб кандидата в президенты России Владимира Путина в Свердловской области откроется в Екатеринбурге в здании в самом центре города.

Как передает корреспондент Накануне.RU, штаб расположится в здании по адресу: проспект Ленина, 8. Об этом сообщается на официальном сайте кандидата в президенты в разделе "Контакты".

Отметим, ранее в этом здании находился завод по обработке цветных металлов. В настоящее время - элитный жилой комплекс "Главный проспектЪ".

Так здание выглядело ранее...

Согласно информации на сайте "Главного проспекта", на первом этаже здания расположены коммерческие площади торговой галереи, на втором этаже - ресторан с большой крытой терассой. С 3 по 9 этаж в здании расположены квартиры площадью от 37 до 142 квадратных метров. Большинство квартир в комплексе спланированы как квартиры-студии с панорамным остеклением от стены до стены. На 10 и 11 этажах — элитные пентхаусы площадью от 130 до 340 квадратных метров с терассами.

...а так сейчас