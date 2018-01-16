Прикамские политики призвали разобраться в глубинных причинах ЧП в пермской школе

Два депутата Госдумы и оба экс-главы Перми Игорь Сапко и Игорь Шубин высказались по поводу ЧП в школе №127. Оба политика призвали не торопиться с выводами относительно причин инцидента, подчеркнув, что, скорее всего, они имеют глубокие корни и отражают серьезные проблемы современного российского общества, передает корреспондент Накануне.RU.

"Чрезвычайное происшествие в пермской школе №127 закономерно вызвало бурную общественную реакцию. К сожалению, многие пытаются строить гипотезы и делать выводы, не обладая достаточной информацией. Сейчас не нужно нагнетать страсти. Все обстоятельства случившегося тщательно изучают профессионалы. Руководство края и города также проводит необходимые проверки. Создан штаб для координации действий. И результаты этой работы обязательно станут достоянием гласности! Важно предметно понять причины и мотивы трагедии. Тогда, и только тогда мы сможем объективно во всём разобраться, а сегодня не стоит торопиться с выводами. Лично слежу за ходом расследования, по мере поступления проверенных данных готов поделиться ими на своей странице в Facebook", - заявил Сапко.

Игорь Шубин подчеркивает, что различным политическим движениям не стоит пытаться "набрать очки" на случившемся.

"Прискорбно, что СМИ ищут политические мотивы, различные движения и партии пытаются "набрать очки". Проблема серьезнейшая, и она никакого отношения не имеет ни к теракту, ни к нападению на школу. Все гораздо серьезнее. Очень важно сейчас взять паузу, не политизировать, не нагнетать обстановку, чтобы следственные органы разобрались в ситуации. На первый взгляд она представляется следующей: сами ученики этой же школы устроили разборки", - сказал Шубин.

По словам политика, теперь следует понять, что же происходит в головах детей, в семьях, где они растут, какие причины побудили подростков так поступить.

"Или это примеры Америки, которые везде, или это жестокость, которой насыщены распространяемые сегодня игры или соцсети. Причина очень глубокая. Давайте сейчас мы наберемся терпения, пусть следственные органы разберутся, выяснят причины. Потом мы все вместе должны понять, что же происходит в нашем обществе, а уже после этого выработать меры защиты: способны ли мы защитить детей от интернета и обеспечить процветание в их головах доброты, а не жестокости?" - подытожил Шубин.

Отметим, что ранее и уполномоченный по правам ребенка в Прикамье Светлана Денисова призвала СМИ не гнаться за сенсациями в освещении трагедии и не политизировать ситуацию: "Одни СМИ пытались раздобыть видео с места происшествия, другие публиковали испачканные кровью полы в школе, третьи в это время уже запускали голосование на предмет того, кто виноват, четвертые и вовсе пытались связать произошедшее с именам отдельных политиков".

А глава Перми Дмитрий Самойлов предложил создать механизм контроля в соцсетях за детьми "групп риска", а также из семей в социально опасном положении. По его словам, что контролировать поведение детей необходимо вместе с родителями. Вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами. "Это тяжелая работа, но других вариантов нет. Общая задача – сделать выводы из случившегося, и принять все меры, чтобы предотвратить подобное в будущем", - подчеркнул мэр.

Губернатор Максим Решетников потребовал провести проверку систем безопасности образовательных учреждений.

"Необходимо ужесточить требования к охранным предприятиям, которые подают заявки на конкурсы на оказание соответствующих услуг в наших образовательных учреждениях. Должен быть единый высокий стандарт требований к тем фирмам, ЧОПам, которых мы допускаем в школы и детсады для обеспечения безопасности детей", - сказал глава региона.

Напомним, трагедия случилась утром 15 января. Пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Один из зачинщиков поножовщины состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также известно, что один из устроивших драку ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере. Учительница по-прежнему находится в реанимации в городской клинической больнице №4. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, однако, отмечают положительную динамику. Кроме нее в больнице №4 находятся двое школьников. Их состояние на 8.00 16 января врачи оценивают как средней тяжести.