Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону о ситуации на Корейском полуострове

Американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник поговорили по телефону.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, в частности, обсуждалось недавнее улучшение ситуации на Корейском полуострове. В ходе беседы китайский лидер также выразил удовлетворение торгово-экономическим сотрудничеством Пекина и Вашингтона.

"Оно выгодно обеим странам, и нам следует содействовать сохранению существующей положительной тенденции", - отметил Си Цзиньпин.

Трамп, в свою очередь, заявил, что готов и в дальнейшем поддерживать активные контакты с высшим руководством КНР для решения насущных проблем и более гармоничного развития отношений с Пекином.

Напомним, недавно Дональд Трамп сообщил, что у него хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом ранее американский президент называл его "сумасшедшим" и обещал "испытания".