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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
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Гоша Рубчинский в "Ельцин-центре" – элитарный показ мод или дремучий провинциализм? На мероприятие собрался столичный бомонд, а вот местную элитку не пустили, предложив наблюдать за моделями лишь через трансляцию плохого качества. На что те, конечно, обиделись. Впрочем, как пишут СМИ, сам показ был и без того необычным – бритые модели сталкивались локтями, игнорировали подиум, а в конце пели "Прощай, Америка".
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Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в работе "Гайдаровского форума"
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Наталья Комарова, губернатор Югры (2017) | Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова улетела в Москву для участия в ежегодном Гайдаровском форуме. Участниками мероприятия станут звезды мировой экономики, нобелевские лауреаты, лучшие преподаватели вузов-лидеров, представители российской и зарубежной политической элиты, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.
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Губернатор Югры примет участие в деловом завтраке "Инвестиции в сферу общественного здоровья". Ожидается также, что в нем примут участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Во время делового завтрака его участники обсудят общественное здоровье как основу сильной экономики будущего, где ключевую роль играет человеческий капитал. Именно от уровня развития человеческого капитала зависят основные слагаемые экономического роста. И здесь Россия сталкивается с рядом вызовов, преодолеть которые можно благодаря системному подходу к социальной сфере. В ходе обсуждения особое внимание будет уделено долгосрочной стратегии России и вкладу социального капитала в устойчивое развитие экономики. Наталья Комарова поделится с остальными участниками делового завтрака региональным опытом в этой сфере.

В открытом диалоге "Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления" будут рассматриваться вопросы оценки деятельности чиновников, смены системы его материального поощрения, снижения объема неэффективных расходов государственных ресурсов, повышения качества реализации переданных на исполнение регионов и муниципальных образований полномочий и другие вопросы.

Также Наталья Комарова присоединится к панельной дискуссии "Цели и ценности", которая пройдет с участием председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Отметим, что Гайдаровский форум проводится с 2010 года. Дискуссии форума традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Другие новости по темам: Наталья Комарова, Гайдаровский форум, панельная дискуссия, деловой завтрак, губернатор Югры
16.01.2018 09:17 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
11:17 Екб


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Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в работе "Гайдаровского форума"
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